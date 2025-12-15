Chile: Boric recibió en La Moneda al presidente electo Kast

Kast llegó acompañado de su esposa María Pía Adriasola y de sus más cercanos colaboradores.

Tras una hora, el presidente Boric difundió un mensaje en su cuenta X donde subió imágenes del encuentro, destacando que "tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de LA NACION al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar".

"La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país", afirmó.

La cita en La Moneda consideraba además un encuentro privado entre el presidente en ejercicio y el presidente electo.

(ANSA).