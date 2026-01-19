Chile: Boric se reunirá con Kast por reconstrucción ante catástrofe en el sur

Durante su visita a la región del Bío Bío, una de las más afectadas, Boric destacó que hasta ahora se reportaron más de 300 casas destruidas, aunque advirtió que la cifra podría superar el millar.

Además, el mandatario lamentó que es probable que el número de víctimas mortales aumente a medida que se avanza en las labores de rescate.

En la región del Ñuble, otro foco de la emergencia, se informaron otras 50 casas destruidas, sumando la evacuación de más de 800 personas.

Como respuesta a la grave situación, el Gobierno declaró el Estado de Catástrofe y alerta sanitaria en ambas regiones, implementó un toque de queda a partir de las 19 horas. Se designó ministros y subsecretarios para coordinar las labores de emergencia, mientras el país enfrenta 33 incendios activos que han afectado a más de 24.000 hectáreas.

Boric enfatizó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre su administración saliente y el Gobierno entrante, afirmando que "aquí gobierno saliente y gobierno entrante tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos que nos necesitan".

Por su parte, Kast expresó su disposición para colaborar en esta tarea.

Diversos países de la región, incluyendo México, Perú y Bolivia, manifestaron sus condolencias y ofrecieron apoyo.

Las embajadas de Estados Unidos e Israel anunciaron donaciones, valoradas por el canciller chileno Alberto Van Klaveren: "agradecemos y valoramos mucho la cooperación y solidaridad en estos momentos tan adversos". (ANSA).