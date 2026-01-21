Chile: brigadistas extranjeros viajan a Chile a combatir incendios

Mientras tanto, el servicio forense ha comenzado la entrega de los primeros cuerpos identificados de los 20 fallecidos en los siniestros ocurridos en la región del Bíobío.

Boric informó que la Cancillería está coordinando la ayuda de países amigos, destacando la llegada de nuevos suministros para combatir el fuego facilitados por la embajada de Estados Unidos.

Esta semana, 145 combatientes llegarán desde México, entre 30 y 40 bomberos desde Uruguay y 11 especialistas en manejo y control de incendios desde Portugal. También se organizó el arribo de 100 brigadistas desde Brasil y nueve brigadas con camionetas desde Paraguay.

El presidente indicó que actualmente hay 12 incendios en combate en la zona y a nivel nacional, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó 32 focos activos con más de 40.000 hectáreas consumidas.

En cuanto a los esfuerzos de reconstrucción, Boric aclaró que el Ministerio Público será responsable de autorizar la demolición de casas afectadas, una vez que se confirme la ausencia de víctimas entre los escombros.

En algunas localidades, como San Nicolás en la región de Ñuble, ya se están instalando viviendas de emergencia, aunque en otras áreas no se puede ingresar con maquinaria pesada debido a la posibilidad de víctimas fatales. Esta semana también comenzará el pago de bonos de recuperación, que alcanzarán los US$ 1.680 en caso de daño total y US$ 840 en afectación parcial.

Asimismo, el mandatario hizo un llamado a la responsabilidad del mundo agrícola para evitar prácticas de quema y otros riesgos, subrayando que cada nuevo foco de incendio agota más las capacidades del Estado y de los privados para combatir incendios simultáneos.

Boric recordó que las capacidades policiales han mejorado en la captura de quienes causan incendios, y solo en La Araucanía se han detenido a 70 personas en esta temporada.

“Quien esté pensando en cometer estos delitos, sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo... Están arriesgando cadena perpetua. Que lo tengan claro", advirtió.

