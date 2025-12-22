Chile: Cae tercer juez de la Corte Suprema chilena

Simpertigue, de 68 años, enfrentaba serias acusaciones por haber violado de manera notable su "deber de probidad, abstención e imparcialidad". En particular, se le acusaba de favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en detrimento de la minera estatal Codelco, con una implicación financiera que asciende a aproximadamente US$17.000.000, en un caso conocido como la trama bielorrusa.

Además de su destitución, Simpertigue está siendo investigado como imputado por la fiscalía en este mismo caso, debido a su relación con dos abogados representantes de la mencionada compañía, quienes actualmente se encuentran en prisión. Estos abogados compartieron con él viajes de crucero por Europa en el contexto de relaciones que ahora son objeto de escrutinio tras haber beneficiado a la empresa en sus decisiones judiciales.

La acusación constitucional presentada contra Simpertigue contenía tres capítulos: el primero fue aprobado unánimemente, el segundo fue rechazado y el tercero, también relacionado con faltas a la probidad, fue respaldado pero con menos votos en comparación al primero.

Con esta destitución, Simpertigue se convierte en el quinto magistrado expulsado del poder judicial en el último año, y el tercero en ser removido del máximo tribunal de justicia, sumándose a Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, quienes fueron destituidos en octubre de 2024 por la propia Corte.

Este año, la Corte de Apelaciones de Santiago también ha visto la salida de los ex jueces Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.

Ulloa fue destituido por el Senado en noviembre, mientras que Sabaj fue removida en septiembre mediante un cuaderno de remoción.

Tanto Vivanco, la primera a la que se destituye en 23 años, como Ulloa, enfrentan acusaciones de haber participado en una red de corrupción en el poder judicial, vinculada al influyente abogado Luis Hermosilla, quien ha sido formalizado por cohecho reiterado, lavado de activos y delitos tributarios.

Hermosilla jugaba un papel clave en la designación de magistrados y funcionarios judiciales, así como en la influencia sobre diversas causas. (ANSA).