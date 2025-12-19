Chile: Campaña logra US$78 millones para comprar reserva en Patagonia

La ONG Puelo Patagonia sostuvo, en un comunicado difundido este viernes, que el terreno era la pieza que faltaba para dar forma a uno de los corredores biológicos más importantes de Latinoamérica, conectando 1,6 millones de hectáreas de áreas protegidas entre Chile y Argentina.

La campaña Conserva Puchegín, que se prolongó por un año y medio y fue impulsada por Puelo Patagonia, recibió donaciones de 21 países que les permitirá poner en marcha un proyecto de siete años para implementar un plan de conservación y manejo participativo.

Con las donaciones se concretó la compra del predio conocido como Fundo Puchegín, la mayor propiedad privada en Cochamó del empresario chileno Roberto Hagemann y que representa un tercio del total de la comuna.

"Este refugio climático único alberga 58.000 hectáreas de bosques primarios, casi el 11% de los alerces del planeta, y especies únicas como el huemul, el monito del monte, el pudú y la ranita de Darwin", destacan.

Sostienen además que la compra de estas tierras también asegurará la continuidad de las prácticas culturales y oficios tradicionales de quienes viven en la zona.

El proyecto de conservación propuesto contempla un área protegida mixta, con hasta un 20% destinado a usos sostenibles como actividades agrícolas, turismo de bajo impacto, entre otras; y desde un 80% para conservación estricta. (ANSA).