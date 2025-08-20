Chile: Candidata oficialista incomoda postulación de exalcalde

La candidata de centro-izquierda, Jeannette Jara, mostró incomodidad al inicio de las campañas para las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, programadas para el 16 de noviembre.

Su malestar surge tras la inscripción de los candidatos al Congreso este lunes, incluida la confirmación de su correligionario Daniel Jadue, quien enfrenta acusaciones de fraude al fisco, cohecho y estafa, y que postulará a la Cámara de Diputados.

“Yo me habría dedicado a defenderme en tribunales… será la ciudadanía la que elija”, declaró Jara, sin ocultar su descontento, pero aclarando que la decisión de postular a Jadue fue tomada por los partidos, especialmente el Partido Comunista, a pesar de que la fiscalía solicita 18 años de cárcel y 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En declaraciones a medios locales, Jara expresó su deseo de contar con una lista de candidatos sin preocupaciones legales.

“Me habría gustado tener una lista pura, me habría gustado tener puros candidatos que no hubiesen tenido que estar preocupados de estar defendiéndose, pero es lo que hay y no voy a estar respondiendo por cada uno, aquí todos son adultos”, insistió.

El “fantasma” de Jadue ha seguido a Jara desde antes de su victoria en las primarias, dado que el exalcalde ha hecho declaraciones incendiarias sobre el papel del Estado y el pueblo.

Durante su gestión en Recoleta, implementó iniciativas populares que atrajeron elogios, pero también fue acusado de irregularidades en la compra y venta de medicamentos durante la pandemia de Covid-19.

La Constitución chilena limita el derecho a voto a personas acusadas con penas aflictivas, lo que podría hacer que la candidatura de Jadue, quien se encuentra bajo arresto domiciliario total, sea impugnada.

Ante la insistencia sobre el “caso Jadue”, Jara evitó comentar sobre sus acciones, afirmando: “no me parece que yo tenga que estar respondiendo por Daniel Jadue”, refiriéndose a él como un adversario dentro del PC chileno. (ANSA).