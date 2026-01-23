Chile: Capturan a sospechoso por megaincendio en el Biobío

El sujeto, de 39 años, es el segundo aprehendido en la jornada acusado de provocar las llamas y tendría responsabilidad en uno de los focos en la localidad de Trinitarias, en la comuna de Concepción.

Según las pesquisas, el imputado habría estado manipulando una cocina a leña en malas condiciones, lo que habría provocado el siniestro, según informa el sitio de noticias Biobío Chile.

El presidente chileno Gabriel Boric decretó un duelo nacional de dos días por las 21 personas fallecidas a raíz de las llamas que alcanzaron a zonas urbanas en tres regiones del sur de Chile.

"En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional. Se trata de una catástrofe que nos enluta como país", manifestó Boric (ANSA).