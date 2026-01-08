Chile: chilenos creen que corrupción es el mal mayor del Poder Judicial

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció la mala imagen del sistema judicial en su discurso de asunción, comentando que "el Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles".

Este reconocimiento es especialmente relevante, dado que en el último año y medio, cinco miembros de tribunales superiores han sido removidos por escándalos de falta de probidad, incluidos tres de la propia Corte Suprema.

La encuesta de Ipsos también reveló que el 78% de los chilenos cree que las decisiones y acciones de los tribunales de justicia están influenciadas y presionadas por personas con poder y recursos financieros en el país.

Además, el 75% considera que, sin los recursos económicos necesarios, es muy difícil alcanzar justicia.

La percepción negativa sobre el sistema judicial se ha visto exacerbada por escándalos recientes, como el caso Audios, que destapó una red de tráfico de influencias para el nombramiento de jueces, y el caso "muñeca bielorrusa", que llevó a la destitución de la ministra de la Corte Suprema, Angélica Vivanco, por supuestos pagos para influir en fallos a favor de una empresa.

En este contexto, el 62% de los encuestados cree que estas prácticas corruptas son comunes en el sistema judicial chileno.

"El Caso Muñeca Bielorrusa viene a confirmar las peores opiniones y sospechas de la población nacional, entregando evidencia respecto de cómo operaría el sistema de justicia en el país", afirmó Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. (ANSA).