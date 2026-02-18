Chile: Cierre temporal del paso fronterizo Cristo Redentor

La decisión fue comunicada hoy por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, en la región de Valparaíso, explicando que se hará una "aplicación química" ante "el hallazgo por parte del Ministerio de Salud de un ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti".

El comunicado detalla que el tránsito se suspenderá en Guardia Vieja, en territorio chileno, y Uspallata, en el lado argentino, a partir del jueves 19 de febrero de 2026 desde las 10.00 horas de Chile y Argentina.

El túnel cerrará a partir de las 12.00 horas de Chile y Argentina. La apertura del paso, en tanto, se realizará el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 12.00.

El Ministerio de Salud chileno mantiene una alerta sanitaria vigente desde el 2023, desde la región de Arica hasta Los Ríos. (ANSA).