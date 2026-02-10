Chile: Cifra de casos de homicidios en 2025, la más baja en 4 años

Así los muestra el Boletín Estadístico 2025 del Ministerio Público, que detalla que estos casos alcanzaron a 3.506, por debajo de los 3.578 de 2024 y muy por debajo del récord de 3.814 del primer año de gobierno del presidente chileno Gabriel Boric.

La cifra viene a confirmar la tendencia a la baja desde el segundo año del mandatario de izquierda, que había asumido con una cifra de 2.294 casos del año 2021.

La baja de los casos se explica principalmente por la disminución de 77 delitos en la categoría "homicidios" y de 17 en "homicidio calificado".

La Región Metropolitana concentró el 46% de las víctimas registradas por este delito, principalmente en las comunas de la zona sur de la capital, con 837 casos.

Respecto de los homicidios consumados, en el período enero de 2022 hasta junio de 2025, las cifras oficiales registran 4.297 muertes en Chile. El pico fue en 2022 con 1.330 homicidios consumados, bajando a 1.207 el año 2024.

En el primer semestre de 2025 la cifra de muertos alcanzó a 511.

