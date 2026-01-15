Chile: cincuenta años de la Vicaría de la Solidaridad en Chile

Porque en los momentos más oscuros siempre hay solidaridad, hay esperanza".

Con esas palabras, el presidente chileno Gabriel Boric encabezó la ceremonia aniversario de los 50 años del emblemático organismo que concentró el trabajo de asistencia y ayuda a las víctimas de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos del régimen del dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).

Fue el cardenal chileno Raúl Silva Henríquez, quien creó la Vicaría en enero de 1976, para continuar con la labor del Comité Pro Paz creado en 1973 y que Pinochet lo presionó a cerrar.

"En el primer momento, creímos darle una respuesta de urgencia a una situación de emergencia, y que la masacre por el Golpe podría tener fin… No fue así", recordó Daniela Sánchez, una de sus trabajadoras al intervenir en la ceremonia.

Hizo ver que "algunos trabajadores del Comité Pro Paz fueron detenidos, al obispo luterano Helmut Frenz, se le negó la vuelta a Chile. Y al cardenal Silva Henríquez, el dictador, lo presionó a cerrar el comité".

Eran los tiempos de la guerra sucia de la policía secreta contra los enemigos del régimen. Militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaría (MIR), del Partido Comunista y del Partido Socialista, entre otros grupos, vieron truncadas sus vidas entre la desaparición forzada, las ejecuciones, las exoneraciones y el exilio.

La dictadura de Pinochet dejó como saldo 40.000 víctimas, entre ellas 3.200 muertos y desaparecidos, y unos 200.000 que partieron al exilio forzado. (ANSA).