Chile: Codelco pidió permiso para reanudar sus actividades

Los funerales de los seis mineros tuvieron lugar hoy.

La compañía indicó en un comunicado que ya respondió a tres solicitudes de información del Sernageomin y de la Inspección del Trabajo de Chile, y que realizó operaciones de limpieza y mantenimiento en las plantas de procesamiento y la fundición para mantener los equipos en buen estado de funcionamiento.

El Sernageomin impuso la suspensión de operaciones y ordenó a Codelco presentar cuatro informes sobre la causa y el impacto del accidente antes de considerar el levantamiento de la medida.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar la responsabilidad de la compañía, después de que el sindicato minero también denunciara haber reportado hundimientos en la mina desde 2023, tras un terremoto de menor magnitud.

(ANSA).