Chile: Codelco remueve a 3 altos ejecutivos tras auditoría por tragedia en El Teniente

Codelco precisó que se trata de hechos ocurridos tras un estallido de roca ocurrido en El Teniente el 24 de julio de 2023, "así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación".

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, resolvió la inmediata salida de Mauricio Barraza, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret, exgerente de Operaciones de División El Teniente, actual gerente general, y de Rodrigo Andrades, exgerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división.

La declaración pública indica que los hechos pesquisados "constituyen incumplimientos graves de deberes". Por otra parte, el informe de la consultora internacional contratada para investigar el accidente, "identificó debilidades de gobernanza" tanto en El Teniente, como en la propia Corporación, por lo cual se resolvió una "reorganización radical".

Así, El Teniente pasará a integrar el Comité Ejecutivo de Codelco, proceso que se realizará con la asesoría de una consultora independiente. De la misma forma, la función de Seguridad y Salud Ocupacional formará parte desde ahora del Comité Ejecutivo Corporativo, entre otras medidas.

Codelco informó que todos los antecedentes y detalles de estas decisiones serán entregados de manera inmediata al Ministerio Público. Igualmente, comunicarán la apertura de otras auditorías sobre posibles incumplimientos en materias de permisos. (ANSA).