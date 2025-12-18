Chile.- Comienza en Chile la construcción del observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un consorcio de empresas chilenas ha iniciado en Paranal (Chile) la construcción del CTAO (siglas en inglés de Observatorio del Conjunto de Telescopios Cherenkov), el observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo y el primero construido en el país, según ha informado este jueves el Observatorio Europeo Austral (ESO).

El CTAO está diseñado para detectar rayos gamma de muy alta energía emitidos por los eventos más violentos y potentes del universo. En total, contará con más de 60 telescopios en dos ubicaciones: CTAO-Sur y CTAO-Norte —uno en cada hemisferio— con una superficie total de captación de más de un millón de metros cuadrados.

Solo el sitio sur —el de Chile— tendrá más de 50 telescopios diseñados para captar un amplio rango energético miles de millones de veces más energético que la luz visible. De acuerdo con el ESO, el CTAO identificará las fuentes de estos rayos gamma, proporcionando así una visión más profunda que nunca antes sobre los eventos y objetos más extremos del universo.

De esta manera, se centrará en áreas clave como comprender el origen y el papel de las partículas cósmicas relativistas; sondear entornos extremos como agujeros negros y estrellas de neutrones; y explorar las fronteras de la física buscando materia oscura y poniendo a prueba los límites de la teoría de la relatividad de Einstein.

A la ceremonia de colocación de la primera piedra han asistido representantes de CTAO, ESO, el gobierno chileno y las autoridades locales se reunieron en el Observatorio Paranal de ESO. "Esta inauguración es un hito enorme tanto para el CTAO como para ESO, pero también para Chile, ya que esta nueva instalación fortalecerá la posición del país como centro global de astronomía", ha declarado en su discurso de bienvenida el director general de ESO, Xavier Barcons.