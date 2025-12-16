Chile: Comunidad palestina inquieta por diálogo Kast-Netanyahu

Felicitaciones Presidente electo @joseantoniokast por su victoria. Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias", escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Se trataría del preludio de una conversación telefónica en miras a normalizar las relaciones entre Chile e Israel, tras el largo impasse que se ha mantenido durante la actual administración del presidente Gabriel Boric, por su férreo apoyo a Palestina ante la embestida militar de Israel a la Franja de Gaza que ha dejado más de 30.000 muertos y una grave emergencia humanitaria.

La organización que representa la mayor comunidad palestina en el exilio fuera de Medio Oriente, se refirió al trascendido difundido por el medio Ex-Ante, según el cual la coordinación del llamado estaría en manos de la cancillería israelí y el equipo de relaciones exteriores de Kast.

"Sostener una conversación política con Benjamín Netanyahu -actualmente requerido por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra- significaría un quiebre explícito con esa tradición jurídica y diplomática del Estado de Chile", advirtió la Comunidad Palestina a través de un comunicado.

Además, afirmó que "una acción de esa naturaleza implicaría una vulneración grave y flagrante de la política de Estado que históricamente ha orientado el actuar internacional de Chile", independiente de los gobiernos de turno y apegado al Derecho Internacional, la promoción y defensa del Derecho Internacional Humanitario. (ANSA).