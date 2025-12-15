Chile.- Concluye 'Emegae', iniciativa de la UMA que aborda desigualdad de género en Educación Superior e Investigación

MÁLAGA, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga celebra la jornada de cierre de Emegae --Equilibrios y Microequilibrios de Género en la Academia--, iniciativa que aborda la desigualdad de género en el sistema de Educación Superior e Investigación a partir del análisis de la distribución, desempeño y valorización de tareas de mujeres y hombres. Integra a once universidades y centros de I+D españoles y dos instituciones chilenas.

Tras dos años de trabajo colaborativo, este proyecto liderado por la UMA y, en concreto, dirigido por la catedrática de Álgebra Mercedes Siles, finaliza convertido ya en "un espacio de reflexión, investigación, promoción, concienciación y capacitación en torno a la carrera profesional en el ámbito académico, a la vez que, aspira también a transformarse en un espacio de influencia", han informado en una nota.

Así, uno de los frutos de Emegae es la microcredencial 'Equilibrios y Micro-equilibrios en la Academia: mentoría, acompañamiento y capacitación para una carrera sostenible', que va de la mano de un programa de mentoría y que ha culminado con éxito su primera edición y está preparando la segunda.

Además, en este periodo, la iniciativa ha crecido en número, sumando ya más de 50 personas, se ha internacionalizado y "ha alcanzado la madurez suficiente para afrontar una nueva etapa enfocada en la presentación de resultados", según han señalado en la jornada de este lunes.

En el encuentro, que se prolongará hasta este martes, a partir de mesas de trabajo se realizará una retrospectiva para explicar el camino recorrido, se analizará la importancia de tejer redes institucionales, tendrá lugar una jornada de trabajo colaborativo grupal y, en la 'Mesa Siguientes pasos' se planificará la nueva hoja de ruta futura.

También se ha celebrado el seminario 'Equilibrios y microequilibrios de género en la academia', impulsado por la profesora del Área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina, Celia García Díaz.

Emegae está vinculada con el Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad (Igiuma). Cuenta, igualmente, con el respaldado del Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la UMA, el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y compromiso Social de la Universidad de Almería y el Centro de Investigación en Género de la Universidad de Salamanca. Además, está parcialmente financiada por el Instituto de las Mujeres (Gobierno de España).