Chile: Condenan a colegio por suicidio de alumno

Tenía 17 años. Había sido sorprendido con marihuana.

En agosto de 2017 y tras el hallazgo de menos de dos gramos de marihuana en su mochila, el Lycée Antoine de Saint-Exupéry denunció al menor ante Carabineros, la policía local uniformada, y fue detenido frente a toda la comunidad escolar.

Más tarde fue sometido a un Consejo de Disciplina que lo suspendió por nueve días, a partir del 30 de agosto. Al día siguiente, el estudiante Nicolás Scheel de la Maza se quitó la vida.

En 2018 la Superintendencia de Educación sancionó al establecimiento de la Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago, por la forma en que se aplicaron las medidas disciplinarias.

El tribunal ordenó pagar el equivalente a US$200.000 al padre de Nicolás y 2000 a sus tres hermanos, además de las costas del juicio. (ANSA).

