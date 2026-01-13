Chile: Congreso Futuro, tres premios Nobel y 120 expositores

La clase magistral más esperada es la del estadounidense y ganador del premio Nobel de Medicina 2021 Ardem Patapoutian, referente en la comprensión de cómo sentimos el mundo, quien compartirá su trayectoria en el estudio de los mecanismos sensoriales que permiten al cuerpo humano percibir el entorno.

El próximo jueves expondrá Rattan Lal, co- ganador del Nobel de La Paz 2007 como integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) y su trabajo en seguridad alimentaria. Con múltiples premios en innovación alimentaria y suelos, abordará la urgencia de la agricultura sostenible, con menor impacto en la crisis climática.

Cerrará el evento este sábado, el Nobel de Química 2009 Jack Szostak, con la clase "El origen de la vida en la Tierra Primitiva". Destacado por sus estudios sobre el envejecimiento celular y genética, expondrá sobre los avances en biología sintética y cómo el hallazgo de vida en otros planetas transformarán idea de lo que significa "estar vivos".

El XV Congreso Futuro en Chile reúne a más de 120 expositores, 70 de ellos internacionales, marcando la versión con mayor cantidades de científicos e intelectuales de su historia.

Entre las novedades figura la primera cumbre del Futuro del Trabajo, sobre productividad y transformación digital.

También se hará la segunda Cumbre de Filosofía en la que participarán la eslovena Renata Saleci abordando las emociones en la era digital; el italiano Maurizio Ferraris, creador y promotor del "Nuevo Realismo", y el jurista y ensayista español José María Lassall con la charla "El futuro de la humanidad en la era digital". (ANSA).