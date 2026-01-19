Chile: continúan los trabajos para contener voraces incendios; cifra de fallecidos asciende a 19

SANTIAGO (AP) — Los equipos de bomberos intentaban el lunes contener los voraces incendios que ya han devorado más de 25.000 hectáreas en el centro y sur de Chile y han dejado hasta el momento 19 fallecidos y unos 1.500 damnificados.

El presidente Gabriel Boric decretó la víspera el estado de catástrofe en dos regiones del país —Ñuble y Bío Bío— debido a los múltiples focos que han obligado además a la evacuación de cerca de 20.000 personas.

De acuerdo con el último balance divulgado el lunes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), son cinco los megaincendios que siguen activos y que han consumido vegetación además de haber alcanzado viviendas, destruido vehículos y afectado infraestructuras.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó en una rueda de prensa que en la madrugada se registró un nuevo fallecimiento producto de los incendios, por lo que la cifra total de muertos ascendió a 19.

Por su parte, Boric indicó a través de su cuenta de X que la noche de combate a las llamas “fue mejor que lo proyectado”, pero advirtió de que “las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos”.

“Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas”, agregó el mandatario.

Las causas de los incendios aún son desconocidas, aunque los fuegos son habituales durante la temporada del verano austral en Chile debido a la combinación de altas temperaturas y sequedad del aire.

Las autoridades temen que la cifra de afectados y fallecidos aumente en las próximas horas debido a que las llamas sorprendieron a los habitantes dentro de sus viviendas en la madrugada del domingo y, en algunas regiones, la comunicación se vio afectada por el fuego. Casi 50.000 personas estaban asimismo sin suministro eléctrico, según Senapred.

Además de disponer albergues para los evacuados, se ha establecido un toque de queda nocturno en las zonas más afectadas mientras dure la emergencia, que se concentra sobre todo en Bío Bío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Estos incendios ya son unos de los peores registrados en los últimos años en Chile, donde en febrero de 2024 las llamas segaron la vida de 131 personas en lo que se considera la peor tragedia en el país desde el terremoto de 2010.