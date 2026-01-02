Chile: Contrapunto de Boric y Kast sobre la actualidad

En sus saludos de Año Nuevo, Boric indicó que era "un buen momento para valorar lo que hemos construido juntos como sociedad".

En los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma provisional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente", afirmó Boric sobre una importante reforma de su gestión.

De la misma forma destacó el aumento del salario mínimo a unos US$600 desde este 1 de enero, que beneficiará a más de 900.000 trabajadores.

También señaló que al final de su mandato, el 11 de marzo próximo, se habrá cumplido la meta del plan de emergencia habitacional, con la construcción de 260.000 viviendas.

Y a partir de abril, la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas en su progresivo camino a las 40 horas. Celebró la creación del recién inaugurado Centro Espacial Nacional y la Estrategia Nacional del Litio, entre otros hitos.

Su sucesor, José Antonio Kast, hizo hincapié en que el 2025 fue el año en que "millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono… y Chile eligió el cambio y la esperanza".

El líder republicano indicó que en 2026 comienza una nueva etapa para el país, destacando "el coraje y la decisión de cambiar el rumbo" que marcó su elección como presidente y el giro a la derecha en la conducción del país, pero previniendo que será un período desafiante.

"Vienen tiempos exigentes. Tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable. Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos", afirmó.

Cerró su mensaje con tono esperanzador: "Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente. Eso lo cambia todo". (ANSA).