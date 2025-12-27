Chile crea su mayor empresa público-privada para explotar litio

La estatal chilena Codelco, la principal productora mundial de cobre, y SQM, una minera privada con capitales chinos, anunciaron el sábado la creación de una gigantesca empresa para la explotación de litio en el país sudamericano.

Chile tiene las mayores reservas probadas de litio del mundo y es, después de Australia, el mayor productor mundial de este metal, utilizado para baterías de autos eléctricos y clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La asociación público-privada se llamará "Nova Andino Litio SpA" y "desarrollará las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta 2060", anunció Codelco en un comunicado.

El acuerdo pasó por la aprobación de más de 20 organismos de regulación nacionales e internacionales, entre ellos de China, Brasil, Arabia Saudita y la Unión Europea.

La nueva empresa busca aumentar la producción en unas 300.000 toneladas de litio al año en el Salar de Atacama, en el norte del país. En 2022, Chile produjo 243.100 toneladas del llamado oro blanco.

"Esta sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del Salar de Atacama" y en beneficio de los "mercados globales", afirmó Ricardo Ramos, gerente general de Sociedad Química Minera (SQM), con sede central en Santiago y una de las principales productoras de litio del mundo.

Un 22% de SQM pertenece a la empresa china Tianqi.

Estrategia Nacional del Litio

La asociación Nova Andino Litio SpA forma parte de la Estrategia Nacional del Litio anunciada en 2023 por el gobierno del presidente Gabriel Boric, con el objetivo de que Chile recupere el liderazgo mundial en la producción de litio que perdió en 2016.

El oro blanco representó el 3% de las exportaciones chilenas en 2024.

En la alianza entre Codelco y SQM, la empresa estatal tendrá el 50% de las acciones más una, pero la minera privada poseerá en los primeros años una mayor cantidad de votos en el directorio y decidirá cómo se gestiona el negocio.

A partir de 2031, Codelco pasará a tener mayoría en el directorio y dirigirá la gestión.

Para aprovechar el aumento de la demanda mundial de litio, el gobierno izquierdista de Boric desechó la opción de llamar a una licitación internacional para la extracción del recurso y optó por un trato directo y reservado con SQM.

La asociación, sin embargo, generó polémica.

La empresa SQM fue privatizada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y su control pasó a manos del entonces yerno del dictador, Julio Ponce Lerou.

Tras el retorno a la democracia, SQM fue sancionada por el financiamiento irregular a campañas políticas.

El acuerdo sellado el viernes impide que el exyerno de Pinochet forme parte del directorio de la nueva sociedad.