LA NACION

Chile: Crecimiento del PBI supera expectativas

3,1% en el segundo trimestre del año

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chile: Crecimiento del PBI supera expectativas
Chile: Crecimiento del PBI supera expectativas

Según informó este lunes el Banco Central, los resultados son "coherentes con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión".

Servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera fueron claves en el aumento del Producto Interno Bruto (PIB).

La demanda interna creció un 5,8%, reflejo del "crecimiento de la inversión y en menor medida del consumo de los hogares", que subió a 3,1%, en bienes no durables (vestuario, alimentos y productos farmacéuticos); seguido de gastos en salud, restaurantes, hoteles y transporte.

Los bienes durables fueron liderados por compras tecnológicas; en particular de teléfonos móviles. El comercio interior creció un 3,9% y el exterior un 5,4%, las importaciones llegaron a 14,6% lo que redundó en un efecto negativo en el PIB.

Las actividades silvoagropecuarias anotaron un 5,8% de crecimiento; la pesca un 17,4% y la minería un 4%, debido a una mayor producción de cobre. La formación bruta de capital creció un 16,2%. Y la formación bruta de capital fijo (FBCF) registró un aumento de 5,6%, debido a una mayor inversión en maquinaria y equipos de uso industrial.

En términos desestacionalizados, el PIB registró una variación de 0,4% respecto al trimestre anterior. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. La Fórmula 1 analizó el trabajo de la escudería Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto
    2

    La F1 analizó a Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto: un coche sin ritmo, turbulencias internas

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy
    4

    Virginia Gallardo candidata. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy

Cargando banners ...