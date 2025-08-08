Chile: Cuatro extranjeros presos por secuestro de empresario

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, un hombre de 63 años, que se encuentra en buenas condiciones de salud, llegaba a su empresa, ubicada en la comuna de Quilicura, y fue interceptado por los secuestradores con armas de fuego.

Según testigos del hecho, el empresario Rodrigo Cantergiani fue subido a un automóvil bajo amenazas y posteriormente se dieron a la fuga. La familia denunció el secuestro y se activaron los protocolos y equipos especializados del equipo 0S9 de Carabineros y del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El fiscal jefe del equipo contra el crimen organizado, Héctor Barros, confirmó la detención de cuatro extranjeros y un menor de edad, que van a ser puestos a disposición de tribunales, mientras la indagatoria sigue adelante. Respecto a si se concretó el pago pedido por el rescate, es un antecedente que señaló no poder revelar en esta etapa de la investigación.

Tras la detención, el Fiscal Nacional, Angel Valencia, entregó un mensaje claro: "La ciudadanía sabe que este país cambió, las calles no son las mismas que teníamos, la noche no es la misma y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida.

Carabineros y la Fiscalía también hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo para adaptarnos", indicó.

Pero, además, enfatizó un segundo mensaje a los delincuentes que aún están prófugos: "En Chile secuestrar no es gratis, en Chile estos secuestros terminan con detenidos… y tal como ha ocurrido en otros casos, vamos a llevarlos a la justicia e instar porque se apliquen las penas más severas que establece la ley. Es el aporte que podemos hacer para que las calles vuelvan a ser seguros", aseguró. (ANSA).