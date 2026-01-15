Chile: cumbre Boric-Kast, coordinan diálogo de ministros para el traspaso

Para la próxima semana se espera que el líder conservador presente su gabinete ministerial, donde ya se han filtrado algunos nombres, como el de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Ministerio del Interior, Claudio Alvarado.

Había prometido en su momento que la lista se conocería hoy. Kast detalló que "fue una reunión extensa, donde pudimos conversar de distintos puntos, porque de aquí al 20 (de enero) van a estar nominados quienes serán nuestros ministros, y lo que buscamos es, a partir de esa fecha, un diálogo entre los ministros de las distintas carteras, y que se puedan ir compartiendo la información", indicó.

"Hemos concordado que, previo a eso, nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso, y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante", destacó el electo mandatario.

Kast reconoció los repuntes en los ingresos fiscales por el aumento del precio del dólar, que ya se empina por sobre los 6 dólares la libra, "pero para ser muy responsables, uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para que no se creen falsas expectativas", puntualizó.

Por su parte, el presidente Boric relevó que el encuentro "expresa parte de la esencia de la democracia".

"Como ustedes saben, tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas, pero el pueblo de Chile eligió un nuevo Presidente, y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener", concluyó. (ANSA).