Chile da a conocer en exposición en Londres a sus artistas residentes en Reino Unido

Somers Gallery, un espacio cultural londinense, alberga entre el 27 de marzo y el 6 de abril una exposición de siete artistas chilenos residentes en el Reino Unido, con "la idea de visibilizarlos", según los organizadores.

Esta es la primera exposición organizada el Chilean Visual Arts Group (CVAG), fundada en septiembre de 2022 con el apoyo de la embajada del país andino en Londres para promocionar a los artistas chilenos residentes en Reino Unido.

La exposición reúne obras de fotografía, instalación, pintura, impresión en clorofila, dibujo digital, escultura y video, con la participación de los artistas Bárbara Oettinger, Carola Ureta Marín, Luciana Solar Guzmán, Otto Schade, Sachiyo Nishimura, Tere Chad y Ume Dahlia.

"El Chilean Visual Arts Group nació tras una invitación de Prochile, que es la oficina comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada en el Reino Unido", explicó a la AFP uno de los creadores del grupo CVAG, Marco Arias.

"La idea es crear oportunidades, visibilizar y conectar a los artistas chilenos que residen es este país", añadió.

Para la exposición, el CVAG lanzó una convocatoria para artistas chilenos residentes en el Reino Unido. La directriz era presentar obras que "dialogaran" sobre la temática de distancia y territorio.

"Los siete artistas seleccionados viven en el Reino Unido, cinco están basados en Londres, y otras dos en Brighton y Oxford, respectivamente", explicó Arias.

La muestra se llama "The Rest Has All Been Dreams", un nombre que se hace eco del verso "Lo demás, sueños han sido" del poema "El Regreso", de la escritora chilena Gabriela Mistral.

De la selección de los siete artistas se encargó Tabish Khan, un curador británico y crítico de arte.

"La idea de trabajar con un curador local se basa precisamente en querer abrir las lecturas e interpretaciones de las obras hacia perspectivas británicas, que nos ayuden a estrechar lazos entre ambas culturas", explicó Marco Arias.

Los organizadores señalaron en un comunicado que "la obra expuesta ofrece una visión única de Chile y el Reino Unido, desde una perspectiva dual".

"La exposición investiga los sentimientos y reacciones que surgen al vivir en otro país, desde el aislamiento hasta el sentido de comunidad", según el texto.

