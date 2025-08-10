Chile: DC chilena castigada por el apoyo a comunista

Según la entidad, la decisión mayoritaria (167 v/s 97) de la DC chilena resuelta por su Junta Nacional el 26 de julio pasado, "representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización".

Aseguró que ese respaldo "no solo contradice el legado histórico del Humanismo Cristiano en Chile, sino que además socava la credibilidad internacional de la ODCA como defensora de la democracia y los valores republicanos".

El organismo, que agrupa a los partidos DC de Latinoamérica y el Caribe desde 1947, afirmó que para "salvaguardar la coherencia política e institucional" de su comunidad, su Comité Directivo resolvió "rechazar cualquier respaldo político a proyectos o sectores que, directa o indirectamente, sean cómplices de regímenes autoritarios".

En ese sentido, aseguró que "el Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua".

Por ello, decidió suspender de manera temporal los derechos como titular a la DC chilena en todos los órganos de la ODCA, "hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales en Chile, como medida necesaria para preservar la integridad ética y política de la organización".

ODCA defendió su decisión "como señal clara de rechazo a toda forma de alianza con proyectos políticos que legitimen o promuevan prácticas autoritarias". (ANSA).