Chile: decretan zona de catástrofe en el sur por incendios forestales

El presidente chileno Gabriel Boric anunció la medida en la madrugada en su cuenta en X: "ante los graves incendios he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bío Bío. Todos los recursos están disponibles".

En el balance del gobierno entregado esta mañana se informó además que hay 19 personas lesionadas luego que las llamas alcanzaran anoche zonas urbanas, donde se reportan 253 viviendas afectadas a lo menos en Concepción.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó que en la región del Ñuble persisten nueve siniestros que afectaron más de 4.000 hectáreas; mientras que en Biobío son tres los incendios y afectaron más de 3.500 hectáreas quemadas.

El Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de distintos sectores de Penco, Tomé y Concepción ante el avance de las llamas.

El ministro del Interior, Alvaro Elizalde, confirmó esta mañana que el mandatario chileno viajará a la zona durante la jornada.

Detalló además que existen más de 160 desplazados en Ñuble y más de 700 en Biobío, en 14 albergues habilitados. (ANSA).