Chile: Defensa, "concesión del cable submarino chino en fase de evaluación"

La solicitud fue presentada a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, encabezada por Galo Eidelstein, solo cinco días después de una reunión entre la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el embajador estadounidense, Brandon Judd, quien manifestó su preocupación por los riesgos de seguridad asociados con la infraestructura crítica y los datos.

El expediente en cuestión incluye la instalación de cables de fibra óptica tanto submarinos como aéreos. En respuesta, Washington anunció sanciones contra tres altos funcionarios chilenos, incluyendo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a quien se le acusa de comprometer la seguridad regional al apoyar este proyecto que conectaría directamente Sudamérica con Hong Kong.

El Ministerio de Defensa confirmó que el caso está actualmente en evaluación, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la postura del gobierno del presidente Gabriel Boric, a solo 13 días del traspaso de poderes al presidente electo José Antonio Kast.

A principios de esta semana, se supo que el ministro Muñoz había autorizado inicialmente el proyecto, pero luego revocó el decreto, lo que contradice el proceso iniciado por el Ministerio de Defensa, el cual no ha sido anulado a la fecha, según reportes del periódico chileno LA NACION.

El incidente llevó a una reunión de emergencia, en gran parte porque no todos los miembros del gobierno estaban al tanto del progreso del procedimiento. (ANSA)