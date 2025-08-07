Chile defiende medida contra importación de carne argentina

El ministro de Agricultura, Estaban Valenzuela, explicó que la determinación se dio luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina autorizara el ingreso de carne bovina con hueso del norte, libre de fiebre aftosa y con vacunación, a la Patagonia.

"Lo que está suspendido es la carne del sur", señaló en declaraciones recogidas por el sitio de noticias Emol, y explicó que la zona sur argentina está declarada libre de fiebre aftosa y por ello no hay vacunación, pero con el ingreso de carne del norte, se corre un riesgo que el país no puede permitirse.

"Recordemos, Chile luchó por medio siglo, fue el primer país de América Latina en declararse libre de la fiebre aftosa en el año 1981 y no podemos acá jugar con fuego", sostuvo.

La agencia chilena apuntó que la resolución transandina "representa un cambio en las condiciones presentadas y evaluadas por el SAG, que otorgaron el reconocimiento de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, mediante la Resolución Exenta N° 6985 de 2008", a las zonas del sur argentino.

Valenzuela confirmó que durante la primera quincena de septiembre una misión técnica del SAG visitará la Patagonia argentina para evaluar en terreno "que no se han producido niveles de eventual contagio" y luego de ello se determinará el tiempo de suspensión. (ANSA).