Chile deja fuera a su generación dorada para enfrentar a Brasil y Uruguay

La eliminada selección chilena buscará salvar el honor en los partidos clasificatorios ante Brasil y Uruguay sin ningún jugador de la llamada generación dorada, informó el viernes la federación local, al divulgar la nómina para los dos últimos duelos de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

Por primera vez en casi dos décadas, Chile jugará sin ilustres veteranos como el delantero Alexis Sánchez, el mediocampista Arturo Vidal o el defensa Gary Medel, artífices de los dos únicos títulos de La Roja: las Copas América de 2015 y 2016.

“Es súper importante empezar a trabajar desde ya en el plantel que va a poder competir” en la Copa América de 2027 y en las eliminatorias para el Mundial de 2030, argumentó a la prensa el técnico interino Nicolás Córdova.

La selección chilena está en el pozo de las clasificatorias con 10 unidades en 16 partidos y eliminada a falta de dos fechas para el cierre de la competición sudamericana, lo que provocó la salida del entrenador argentino Ricardo Gareca en junio.

La Roja completará 16 años fuera de la máxima cita del fútbol, igualando la peor racha en la historia del combinado, registrada entre 1982 y 1998.

De no sumar ante Brasil y Uruguay, se convertirá en la tercera selección con peor rendimiento en la historia de las clasificatorias sudamericanas, detrás de Venezuela, que en el camino hacia Francia 1998 y Catar 2022 sumó apenas tres y diez unidades, respectivamente.

Confiar en promesas

Para salvar el honor, Chile tendrá que confiar en jóvenes promesas como el mediocampista Darío Osorio o los delanteros Lucas Assadi y Lucas Cepeda, respaldados por jugadores de más rodaje como los defensores Paulo Díaz o Gabriel Suazo y el atacante Ben Brereton.

Chile visitará Brasil el 4 de septiembre y cinco días después cerrará las clasificatorias frente a Uruguay en Santiago.

Lista de 28 convocados:

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, GAL), Vicente Reyes (Peterborough, ING) y Thomas Gillier (Montreal, CAN).

Defensas: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile, CHI), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Paulo Díaz (River Plate, ARG), Gabriel Suazo (Toulouse, FRA), Esteban Matus (Audax Italiano, CHI), Iván Román (Atletico Mineiro, BRA), Matías Sepúlveda (Universidad de Chile, CHI).

Mediocampistas: Ian Garguez (Palestino, CHI), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Ignacio Saavedra (Sochi, RUS), Vicente Pizarro (Colo Colo, CHI), César Pérez (Defensa y Justicia, ARG), Felipe Loyola (Independiente, ARG), Luciano Cabral (Independiente, ARG), Lucas Assadi (Universidad de Chile, CHI), Javier Altamirano (Universidad de Chile, CHI).

Delanteros: Alexander Araverna (Gremio, BRA), Ben Brereton (Southhampton, ING), Emiliano Ramos (Everton, CHI), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, CHI), Bruno Barticciotto (Santos Laguna, MEX), Darío Osorio (Midtjylland, DEN), Lucas Cepeda (Colo Colo, CHI), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato, CHI).