Chile: demandan en Chile a soldado israelí de vacaciones

La demanda fue presentada por la Fundación Hind Rajab (HRF) contra el soldado israelí Rom Kovtun quien, según sus redes sociales, está de vacaciones en Chile.

Según la fundación, Kovtun fue francotirador del 424§ Batallón "Shaked" de la Brigada Givati, que operaba bajo la 401¦ Brigada Blindada durante las operaciones a gran escala de Israel en Gaza.

La demanda lo acusa de haber participado en la destrucción del Hospital Al-Shifa, entre marzo y abril de 2024. "Tras la retirada de las fuerzas israelíes, los informes documentaron fosas comunes, destrucción generalizada y graves daños al mayor complejo médico de Gaza", señala HRF en su sitio web. (ANSA).