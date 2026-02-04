Chile: Derecha chilena tilda de "amarre" candidatura de Bachelet

El presidente electo, José Antonio Kast, calificó la nominación como un "amarre".

El líder del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que se trata de una candidatura "nacida muerta" debido al apoyo recibido de Brasil y México, lo que podría resultar en un eventual veto.

Squella criticó que esta decisión representaría el mayor "amarre" que dejaría el actual gobierno.

En respuesta, el presidente Boric defendió la candidatura en su cuenta de la red social X, afirmando que calificarla de "amarre" es "de una pequeñez y frivolidad tremenda" y destacó que es una decisión que enorgullece a Chile.

El conflicto se intensificó cuando Squella replicó que presentar una candidatura que divide a los chilenos, con escasas probabilidades de éxito y a 37 días de entregar el poder, es "inaceptable".

Desde Hungría, donde se encuentra de gira, Kast respaldó estas declaraciones, enfatizando que "no queremos que el gobierno saliente deje amarrado los destinos del país en ningún sentido", sin revelar su postura respecto al respaldo a Bachelet.

Asimismo, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha tradicional, anticipó que solicitarán a Kast no apoyar la candidatura de la dos veces expresidenta. Sin embargo, no todos en la derecha comparten esta opinión.

Sin embargo, no se trata de una postura unánime. Hoy el senador Felipe Kast, de Evópoli, la expresión más liberal y centrista de las derechas existentes en Chile, respaldó su competencia y experiencia para el cargo.

El sobrino del presidente electo fue explícito: "Michelle Bachelet, más allá de las diferencias que he tenido con ella, es una demócrata, una mujer seria, una política que uno puede estar en desacuerdo con sus políticas públicas (…), pero es una mujer que uno no puede, en ningún caso, encontrar una buena excusa para no apoyar a una compatriota como ella". (ANSA).