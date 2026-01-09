Chile desarticula banda liderada por chinos tras millonaria estafa a estadounidenses

Chile desarticuló el viernes una organización criminal y detuvo a por lo menos 39 personas, entre ellos chilenos y chinos, acusados de lavar activos por 200 millones de dólares tras estafar principalmente a ciudadanos estadounidenses.

La investigación, según informó la Fiscalía chilena, se inició en mayo pasado tras una denuncia del FBI, que alertó sobre estafas transnacionales mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea.

Las víctimas "eran principalmente adultos mayores estadounidenses que transfirieron importantes sumas de dinero a cuentas en Chile", explicó la Fiscalía.

Según informó a la prensa el fiscal nacional Angel Valencia, producto de la operación "hay aproximadamente 39 personas detenidas, dentro de ellas, ciudadanos chinos".

La fiscalía informó que entre los detenidos hay también venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y peruanos, pero la organización era liderada por "ciudadanos chinos y chilenos".

La red operaba principalmente en la ciudad chilena de Iquique, a unos 1800 km al norte de Santiago, y utilizaba sociedades comerciales establecidas en la zona franca de esta ciudad.

Los estadounidenses "invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias", explicó a la prensa la fiscal regional de Tarapacá (norte), Trinidad Steinert.

Los montos "luego eran traspasados de una empresa a otra, para finalmente no concretar las inversiones que las víctimas entendían estaban haciendo", agregó Steinert.

De momento se estableció que hay unas 400 personas afectadas en Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades chilenas, para ocultar el origen del dinero la organización creó en el país alrededor de 119 sociedades comerciales, que facilitaron su posterior envío al extranjero.