Chile: detienen a exmagistrada de Corte Suprema chilena

La acción, ordenada por la Fiscalía, responde a una investigación por presunta corrupción y lavado de dinero.

La policía, tras obtener una orden del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, arrestó a Vivanco, quien pasará la noche en dependencias de Carabineros, la policía uniformada chilena.

Este lunes, se espera que la exmagistrada sea formalizada por el Ministerio Público por los delitos de cohecho y lavado de activos.

En el caso, ya están detenidos y formalizados su pareja y dos abogados desde noviembre pasado.

La situación de Vivanco se agrava después de que el viernes pasado la Corte Suprema admitiera la querella presentada en su contra, lo que permitió a la fiscal Carmen Gloria Wittwer formalizarla y solicitar su detención.

Las investigaciones apuntan a supuestos sobornos presuntamente pagados por abogados de la empresa bielorrusa Belaz Movitec en un juicio millonario de US$17 millones contra la minera estatal Codelco.

Vivanco fue removida de la Corte Suprema por sus colegas en octubre de 2024 por un "mal comportamiento en el ejercicio de sus funciones", según el fallo que justifica su destitución.

