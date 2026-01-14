Chile: detienen a hijos de ambientalista mapuche por el homicidio

A pesar de que desde un principio de las investigaciones los hijos aparecían como sospechosos, sus detenciones generaron gran impacto en los medios de comunicación locales, en lo que se considera un vuelco del caso, al no confirmarse la tesis de que su desaparición se habría producido por su rol de activista.

Los detenidos son sus hijos Pablo San Martín Chuñil, Javier y Jeannette Troncoso Chuñil, y un ex yerno de la dirigenta mapuche, Bermar Bastías, quien será formalizado por homicidio calificado.

Hoy se hará el control de detención de los imputados y mañana se les leerán los cargos en torno a su participación en el homicidio.

Julia Chuñil desapareció en una zona rural agreste y poco habitada, y su cadáver aún no es encontrado.

A esta hora, personal policial se encuentra realizando excavaciones en los terrenos donde vivía la víctima, donde podrían estar sus restos según uno de los implicados.

En su ingreso al tribunal en una patrulla de Carabineros, Jeannette Troncoso declaró que "soy inocente. Que devuelvan a mi mamá, que devuelvan a mi mamá. ¨Dónde la tienen?" (ANSA).