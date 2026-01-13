Chile: diputados acusan de "injerencia" a embajador EEUU

Los legisladores acusan de intervencionismo a Judd, por haber calificado a la ley como "sobrerregulación".

Desde su llegada a Chile, Judd ha protagonizado ya diversas controversias, entre ellas críticas directas al presidente Gabriel Boric o su participación en las celebraciones callejeras en Santiago por la captura de Nicolás Maduro.

La carta de reclamo fue dada a conocer por el diputado comunista Luis Cuello, junto a parlamentarios de su partido, del Frente Amplio y del Partido Socialista.

Cuello dijo que las declaraciones del embajador "constituyen una interferencia, una injerencia ilegítima que no podemos aceptar".

Judd tiene previsto realizar este miércoles una visita protocolar al Congreso, para reunirse con los presidentes de ambas cámaras y con el grupo de amistad Chile-Estados Unidos.

