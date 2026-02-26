Chile: doce jefes de Estado asistirán al cambio de mando en Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno anunció esta lista de dignatarios, en la cual destacan notablemente las ausencias de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario brasileño, Lula da Silva. Ambos líderes eran esperados por el presidente electo, José Antonio Kast, para discutir la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, propuesta que los tres países presentaron de manera conjunta.

En un giro inesperado, Bachelet tampoco asistirá. Como vicepresidenta del Club de Madrid, estará presente en la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que se llevará a cabo del 9 al 13 de marzo en la sede de la ONU en Nueva York.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también ha declinado la invitación de Kast, quien personalmente la invitó durante su gira por Europa en febrero. Su lugar será ocupado por el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

En cuanto a Hungría, asistirá el presidente Tamás Sulyok, pero no el primer ministro Viktor Orbán, con quien Kast ha estrechado lazos en el marco de la red ultraderechista Political Network for Values.

Hasta la fecha, no se había confirmado ninguna autoridad estadounidense, aunque fuentes cercanas al futuro presidente indicaron que el secretario de Estado, Marco Rubio, probablemente estaría presente. En cuanto a El Salvador, el presidente Nayib Bukele, admirador declarado de las políticas de seguridad de Kast, será representado por el vicepresidente Félix Ulloa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también figura entre los ausentes en este evento.

El listado de líderes que confirmaron su asistencia se completa con Rodrigo Chaves de Costa Rica; el ya mencionado Daniel Noboa de Ecuador; Nasry Asfura de Honduras; José Raúl Mulino de Paraguay; Santiago Peña de Paraguay; Luis Abinader de República Dominicana; Yamandú Orsi de Uruguay; y el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Asimismo, han asegurado su presencia el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; y Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. (ANSA).