Chile: dura réplica de canciller a embajador de EE. UU.

"Consideramos absolutamente inaceptables las referencias que ha hecho el embajador Judd a altas autoridades de nuestro gobierno. Creemos que son descalificaciones inaceptables y reñidas con la práctica diplomática", declaró el canciller Alberto van Klaveren en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

El canciller lamentó "que se está alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa. Ningún funcionario del gobierno, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país, de la región, del hemisferio o de algún país del mundo".

"No está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile, mucho menos la de Estados Unidos desde alguna acción realizada por nuestro país", señaló.

Van Klaveren aclaró que los antecedentes entregados por Judd fueron derivados a la agencia estatal de CiberSeguridad y a la policía civil. "Cada denuncia que recibimos la tomamos muy en serio, la procesamos, pero no comunicamos necesariamente los resultados de esos procesamientos". (ANSA).