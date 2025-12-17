Chile: Dura réplica de canciller chileno a amenaza de Maduro

"La verdad, es muy lamentable, pero no nos puede sorprender.

Realmente las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie", dijo ante los dichos del gobernante sobre los migrantes venezolanos en este país.

El ministro instó a Maduro a "proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones de los derechos humanos".

Descartó también el eventual envío de una nota de protesta, recordando que Chile no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, desde enero pasado, tras la decisión de Maduro de romperlas y de ordenar el cierre de los consulados chilenos.

El canciller Van Klaveren informó ayer de una carta de protesta contra el gobierno de Colombia, Gustavo Petro, luego de que en sus redes sociales tratara de nazi al presidente electo chileno. (ANSA).