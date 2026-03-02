Chile: EE. UU. ha deportado 354 chilenos en diez meses

El ministro del Interior, Alvaro Elizalde, afirmó que "la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no se dirige exclusivamente a Chile, sino que se aplica a todos los países". Detalló que de los 34 últimos deportados, 23 son hombres y 11 mujeres.

"Dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes", detalló.

Elizalde destacó que "se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras entidades".

Hizo ver que de llegar a concretarse otro vuelo "seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente" (ANSA)