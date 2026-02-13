Chile: EEUU critica y amenaza por ayuda humanitaria a Cuba

La cancillería chilena confirmó que se realizará un aporte de un millón de dólares a Unicef destinado a Cuba, a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

"Es una ayuda monetaria a Unicef, no al gobierno de Cuba, no al partido comunista de Cuba", explicó el canciller Alberto Van Klaveren.

El presidente chileno Gabriel Boric defendió la decisión, señalando que "se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes".

Denunció, además, que "el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo".

A 26 días de dejar la presidencia, Boric, que ha sido un duro detractor de las políticas del presidente Donald Trump, hizo un llamado a "terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones".

Sus palabras fueron rechazadas por el republicano, de origen cubano, Carlos Antonio Giménez: "desde el Congreso de EE.UU.

denunciamos el respaldo del Presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba", afirmó.

Giménez, que esta semana también polemizó con el gobierno mexicano al tratar de "marioneta de la dictadura de Cuba" a la Presidenta Claudia Sheinbaum, añadió que "los chilenos deben estar del lado de la democracia y no de una dictadura militar.

Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar".

Aunque el canciller Van Klaveren desestimó represalias. "No tendría por qué haber consecuencias. Estados Unidos no va a objetar una ayuda humanitaria. De hecho, hay algunos canales de ayuda humanitaria que se están prestando desde EE.UU.", aseguró.

En Chile, la oposición de derecha también cuestiona la ayuda, en el contexto de las necesidades locales de los damnificados por los últimos incendios forestales. Y anunció el llamado al canciller al Senado para explicar "por qué el gobierno con déficit fiscal y malos resultados económicos se permite financiar tiranías", en palabras del senador Luciano Cruz Coke.

"La prioridad del gobierno son los damnificados de los incendios", afirmó el senador UDI, Iván Moreira, a pesar que matizó que "si son alimentos para el pueblo, sí. Chile es un país solidario por sobre las diferencias ideológicas".

Los excancilleres José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz coincidieron en que la ayuda humanitaria no significa respaldo al régimen cubano.

El actual senador Insulza aseguró que "la ayuda humanitaria se justifica porque hay una crisis humanitaria", mientras que Muñoz alertó que "en Cuba hay una situación de riesgo humanitario… se está tornando realmente una situación de emergencia". (ANSA).