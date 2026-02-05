Chile: EEUU evalúa candidatura Bachelet a la ONU, embajador

"No se ha emitido una postura oficial, y no la habrá hasta que todas las candidaturas puedan ser evaluadas", señaló en una entrevista publicada hoy por el diario El Mercurio.

El representante diplomático del gobierno de Trump, que desde su llegada ha protagonizado controversias con el gobierno progresista del Presidente Gabriel Boric, detalló que "ahora mismo, obviamente, analizaremos el historial de Bachelet, sus fortalezas y sus debilidades" y aclaró que "aún no se ha tomado una decisión. No sé cuándo se tomará".

Consultado qué opina de que Bachelet sea apoyada por gobiernos de izquierda, Judd reconoció que "es más fácil trabajar con personas afines ideológicamente, y la izquierda propondrá personas con las que cree que puede trabajar.

Mientras, la derecha también propondrá a personas con las que cree que puede trabajar mejor. Es más fácil hacerlo con quienes comparten los mismos objetivos", concluyó. (ANSA).