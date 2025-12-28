Chile.- El Centro Asturiano de Mendoza acoge un curso de la Escuela de Asturianía con 56 participantes

OVIEDO, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Centro Asturiano de Mendoza (Argentina) acoge estas Navidades un curso de extensión de la Escuela de Asturianía en el que participan 56 personas procedentes de las colectividades regionales de Mendoza, Santa Fe, Rosario, Cangas del Narcea, La Plata, Necochea, Colectividad de Chile y Colectividad de Valparaíso. Las clases, que concluyen mañana, han ofrecido conocimientos sobre tonada, gaita, tambor, pandereta y baile.

La iniciativa, según informa el Principado en una nota de prensa, está abierta a todos los integrantes de los centros asturianos de América Latina, da continuidad a la Escuela de Verano de Asturianía celebrada el pasado julio en el Principado, con el objetivo formar a monitores y monitoras que garanticen la continuidad de estas enseñanzas en sus respectivos centros.

El de Mendoza es el cuarto curso de extensión de la Escuela de Asturianía que organiza la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno tras la recuperación de la iniciativa en 2024. Hasta el momento se han celebrado en Alicante, Buenos Aires y Alcobendas.

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, ha destacado este domingo la importancia de estos encuentros, que fomentan la unión y los vínculos de la población asturiana en el exterior. "La recuperación de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía es un compromiso que habíamos adquirido con los centros asturianos, puesto que la formación de monitores y monitoras de los grupos de baile y música tradicional es una manera de garantizar la continuidad en el futuro", ha afirmado.