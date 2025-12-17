Chile.- El festival de autoedición sonográfica Tenderete, escaparate para más de 120 artistas de todo el mundo

VALÈNCIA, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La XXIII edición de Tenderete, el Festival de Autoedición Sonográfica, se celebrará los próximos días 4 y 5 de enero en La Rambleta de València como un escaparate para más de 120 artistas llegadas de todo el mundo, como Never Brush my teeth (Grecia), Matrijarsija (Serbia), Ediciones Dentata (Francia), Kokoa Collective (Chile), Zanna Dura (Italia), Strane Edizioni (Italia), Subseri (Italia), Fremok (Bélgica), Magma Bruta (Portugal) y Nez pez (Eslovenia). Un día antes, el 3 de enero, el certamen comenzará "por todo lo alto" con su preparty en La Gilda Laboratori Gráfic a partir de las 18.00 horas, donde se podrá disfrutar de la exposición de La Caverna y un concierto de Yo Somos. Durante las dos jornadas del festival también se desarrollarán conciertos con bandas como Rosin de Palo (Zaragoza) y Caballo Trípode, el domingo 4 (a partir de las 13h); y Zero Azúcar (Madrid), Umbrielle y Perfil Bajo, el lunes 5 (a partir de las 19h). La propuesta incluye también charlas y presentaciones como "Hacer algo nuevo" (autogestión editorial / 17h) de Inés Molina, "Esperaba algo mejor" (Presentación del cassette Mis emociones 2026 / 18h) con Alejandro Alvarez y Carlos Santonja el domingo 4; y "Pedagogía sensible" (reflexión colectiva y antiautoritaria / 12:30h), "Fanzines a cholón" (presentación fanzinera colectiva / 11h) el lunes 5. Los talleres tendrán un espacio en esta edición con "Visión vegetal" (Ilustración coentífica / 12h) de Emma Roulette, el domingo 4; y "Romper un libro" (Experimentación con los límites del libro /12h) de Berta Ferrer (Arquitecta de Libros), "Fanzine Único" (Serigrafía colectiva / 16h) de La 43, el lunes 5. El fin de fiesta, como cada año, consistirá en una "rifa fanzinera", donde se sortearán lotes de obra cedida por todas las artistas para la ocasión. Este año, los carteles que anuncian la cita son de Johanna Peresito, para el festival, y Guillermín, para los recitales.