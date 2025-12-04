Chile.- El nuevo embajador de EEUU en Chile se reúne con Jara tras mostrar sus preferencias sobre las elecciones

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha anunciado este miércoles que ha mantenido un encuentro "franco y respetuoso" con la candidata oficialista a la Presidencia, Jeannette Jara, después de que a mediados de noviembre, cuando apenas llevaba once días en el cargo, mostrara sus preferencias respecto del proceso electoral en curso que enfrentará a la política de izquierdas con el ultraderechista José Antonio Kast.

"Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa", ha señalado en su cuenta de la red social X, si bien la candidata no ha confirmado el encuentro ni ha hecho declaraciones al respecto.

En un breve mensaje, el jefe de la legación diplomática estadounidense ha subrayado que para Washington "es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades".

Estas palabras llegan después de que el Gobierno de Gabriel Boric presentara una protesta ante la Administración del país norteamericano por unos comentarios de Judd que consideró como una "intervención en asuntos internos", en palabras del ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, quien además los tachó de "inapropiados y desafortunados".

Al ser preguntado por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre, Judd había señalado que, en su opinión, "es más fácil trabajar" con los gobiernos que están alineados ideológicamente.

El embajador, que apenas llevaba once días en el país latinoamericano, había afirmado además que le "decepcionan" las críticas de Boric al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por su política medioambiental, afirmando que este tipo de comentarios "dañan la relación bilateral" y al pueblo chileno.