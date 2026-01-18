Chile: el presidente Boric anuncia 18 muertos y decreta toque de queda tras incendios

"Hoy tenemos un número confirmado de muertos de 18, pero estamos seguros de que esta cifra aumentará", dijo el jefe de Estado, quien viajó a la ciudad de Concepción para supervisar las operaciones de extinción de incendios.

Durante la jornada, el gobierno chileno había confirmado que 16 personas habían muerto por los incendios forestales que afectan las regiones sureñas de Ñuble y Biobío, tras ratificar las versiones de autoridades locales de las zonas arrasadas por las llamas.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, había dicho que constató que hubo dos fallecidos en la región del Ñuble y 14 en Biobío.

Cordero confirmó la noticia que había dado solo minutos antes el alcalde de la comuna de Penco, Rodrigo Vera, basándose en reportes de la policía civil.

En el transcurso del día, más de 20 incendios son combatidos en el sur, según informaron los servicios de emergencia.

El presidente electo José Antonio Kast señaló esta mañana que "no hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia" y que el foco debe estar en combatir los incendios, auxiliar a las víctimas y apoyar a las autoridades.

