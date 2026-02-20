Chile: el presidente Boric rechazó la cancelación de visas de EE. UU. a chilenos

"Como presidente de Chile le digo que en nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país", afirmó el mandatario.

Y sostuvo que "Chile es y será autónomo en las decisiones que tome", informó que el canciller Alberto Van Klaveren ha citado al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, para pedirle explicaciones sobre "esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva, que desde nuestro punto de vista no tiene ninguna justificación", señaló.

Antes de regresar al continente después de una visita de tres días en la isla, Boric afirmó que los chilenos pueden tener certeza de que siempre los intereses del país han estado en primer lugar por sobre cualquier otra consideración y sostuvo que "no aceptamos imposiciones de ningún otro (país) respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile".

"Nosotros siempre tomamos todos los resguardos, analizamos todas las alternativas, en conformidad con la ley chilena y el derecho internacional, y yo puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica, como se afirma en este comunicado".

"El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países", señala un comunicado oficial difundido por la Cancillería.

La declaración sostiene que "del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional".

Informa además que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, "para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos".

La Cancillería sostiene "que no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país". (ANSA).