Chile: El presidente del Gobierno de La Rioja recibe a los 15 jóvenes participantes del programa 'También Riojanos'

LOGROÑO, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha recibido hoy, 16 de septiembre, en el Palacio de Gobierno a los 15 jóvenes procedentes de Argentina y Chile que participan en la primera edición del programa 'También Riojanos'.

Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo regional, busca estrechar los lazos con la juventud descendiente de riojanos en el exterior, reforzando el vínculo cultural y social con sus raíces y fomentando un mayor conocimiento mutuo.

El programa nace con vocación de continuidad y se plantea como una experiencia de inmersión cultural, pensada para ofrecer a los participantes una mirada integral sobre La Rioja de hoy.

Durante su estancia, que se prolongará hasta el 29 de septiembre, los jóvenes recorrerán diferentes puntos del territorio y conocerán de cerca su historia, instituciones, tejido social y económico.

La programación, durante los catorce días de estancia, incluye alrededor de cuarenta actividades agrupadas por temáticas, que combinan visitas institucionales y patrimoniales, encuentros con agentes culturales, educativos y empresariales, y propuestas lúdicas en el marco de celebraciones populares, como su oportunidad de vivir el inicio de las fiestas de San Mateo o el tradicional Pisado de la Uva.

La experiencia se completa con espacios de formación, talleres y momentos de intercambio con jóvenes riojanos, así como con tiempo libre para disfrutar de forma personal de la región.

Entre los momentos más significativos del programa destacan la visita que también realizan hoy al Parlamento de La Rioja, la entrega del Carnet Joven Exterior en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), el recorrido por los monasterios de San Millán de la Cogolla, el de Santa María de San Salvador de Cañas y el Valvanera, acercarse al Museo de La Rioja, el Museo Vivanco, el Centro de la Emigración Riojana, Cilengua y el Centro de La Emigración Riojana, recorrer un tramo del Camino de Santiago o disfrutar del taller de cocina riojana que les impartirá el chef calagurritano Ventura Martínez.

En la intensa agenda que podrán disfrutar los jóvenes, provenientes del Centro Riojano Español de Buenos Aires, del de Mendoza, Rosario y Santa Fe, y de la Sociedad Benéfica La Rioja de Santiago de Chile, que les llevará a localidades como Santa Coloma, Arnedo, Ventosa, Préjano, Alfaro, Lumbreras, Viniegra de Abajo o Briones, también se han previsto encuentros con emprendedores, la visita a las universidades riojanas y Dialnet o su participación en una sesión de empleo y emprendimiento en el Thinktic.

'También Riojanos', impulsada por la Subdirección General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja de fortalecer los vínculos con las comunidades riojanas en el exterior, especialmente con las nuevas generaciones.

Este programa busca promover el arraigo de estos jóvenes cuya ascendencia procede de municipios como Ajamil de Cameros, Anguiano, Logroño, Villanueva de Cameros, San Asensio, Matute, Grávalos y Villamediana de Iregua. Además, esta experiencia les va a permitir abrir nuevas oportunidades de colaboración profesional o académica y poner en valor el legado compartido, en una apuesta decidida del Gobierno de La Rioja por una identidad riojana que trasciende fronteras y se proyecta hacia el futuro.