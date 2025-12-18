Chile: El saludo de Israel al presidente electo Kast genera controversias en Chile

Comunidades palestinas expresaron su preocupación, mientras que la Comunidad Judía respondió duramente. Parlamentarios oficialistas cuestionan la política exterior del futuro gobierno.

Netanyahu manifestó su deseo de fortalecer la relación entre ambos países, indicando que "Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile". A su vez, el canciller israelí, Gideon Sa'ar, confirmó que acordó colaborar para reanudar las relaciones diplomáticas.

Las comunidades palestinas en Chile advirtieron que esta interacción podría vulnerar la política histórica de Chile en el ámbito internacional. La Comunidad Judía, en respuesta, acusó a los palestinos de "hipocresía" y pidió que no manipulen la política exterior en función de intereses ajenos.

Las relaciones bilaterales quedaron en pausa tras la condena de Chile a las violaciones de derechos humanos en Gaza en octubre de 2023. Chile ha formado parte de denuncias de genocidio en tribunales internacionales.

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez cuestionó el acercamiento, señalando que no se alinea con los principios de la política exterior chilena. El Partido Comunista también mostró su preocupación, afirmando que este contacto con Netanyahu podría "invisibilizar los crímenes cometidos contra Palestina".

El presidente saliente, Gabriel Boric, repudió las operaciones militares israelíes en Gaza, manteniendo una línea crítica hacia el gobierno israelí mientras distingue entre este y el pueblo judío. YCS (ANSA).