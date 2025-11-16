Chile elige presidente sacudido por el crimen y con la extrema derecha en auge

Chile vota por presidente este domingo entre dos extremos, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, en una elección marcada por el temor al crimen que una mayoría vincula con la migración irregular.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, el repunte de la inseguridad en los últimos años propulsó a la extrema derecha, que promete deportaciones masivas y mano dura contra la delincuencia.

Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, encabezan la intención de voto, aunque ninguno con el margen suficiente para evitar un balotaje el 14 de diciembre.

La ultraderecha también tiene opciones de avanzar con Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario y quien es visto como la versión chilena del presidente argentino, Javier Milei.

"Estamos totalmente inseguros. Las cosas que se han visto este último año no se han visto jamás. Necesitamos a alguien que ponga mano dura", asegura a la AFP, Jacqueline Ruz, de 56 años, en Santiago.

Una violencia desconocida en Chile desplazó los anhelos de cambio que hace cuatro años catapultaron al poder al izquierdista Gabriel Boric y su fallida promesa de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras el estallido social de 2019.

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 por cada 100.000 habitantes a 6 en 2024, según el gobierno.

En tanto, el año pasado la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021.

Si bien son estándares bajos incluso a nivel mundial, el problema es "la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos hasta ahora en nuestro país, como el sicariato", sostiene Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas.

La seguridad, al centro

Este domingo el voto será obligatorio y se multará con hasta US$100 a quien no asista a las urnas, lo que anticipa una alta participación en este país potencia en cobre y litio.

Unos 15,6 millones de electores renovarán igualmente Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

La campaña estuvo dominada por las ofertas de seguridad. Incluso obligó a Jara a relegar sus planes sociales, para hablar de sus estrategias al respecto.

La exministra de Trabajo de Boric, de 51 años, anticipó que no tendrá "ningún complejo en materia de seguridad", pero que también garantizará que los chilenos tengan "la seguridad de llegar a fin de mes".

Uno de sus planes contra el crimen organizado es el levantamiento del secreto bancario para atacar sus finanzas.

Sin embargo, de cara a un eventual balotaje, "todos los estudios indican que (ella) pierde con cualquiera de los candidatos de oposición", dice Rodrigo Arellano, analista de la Universidad del Desarrollo.

Camino allanado

Su principal rival compite por tercera vez a la presidencia.

Kast, de 59 años, dirigió su campaña contra los 337.000 migrantes en condición irregular, en su mayoría venezolanos.

Su mensaje caló en medio de la conmoción causada por el Tren de Aragua, la temible banda de origen venezolana implicada en secuestros, extorsiones y otros delitos que ha extendido sus operaciones por Sudamérica.

La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según la estadística oficial.

Kast promete deportaciones masivas y un "escudo fronterizo" para frenar el ingreso de los extranjeros sin papeles, que incluye cercas metálicas y zanjas.

"Empiecen a pensar qué es lo que van a hacer a futuro, porque regularizaciones masivas no van a haber", advirtió el líder del Partido Republicano a los que están en Chile.

Kast asegura además que aumentará el poder de fuego de la policía y que la enviará junto a los militares a los puntos críticos de inseguridad en ciudades.

El tercero en disputa, Johannes Kaiser, un diputado de 49 años, asumió el discurso más radical contra los migrantes sin estatuto legal.

Aparte de expulsarlos a todos, amenaza con enviar a los que tiene antecedentes penales a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador que habilitó el presidente Nayib Bukele.

Así, las elecciones de este domingo definen si Chile tendrá un gobierno de extrema derecha 35 años después del fin de la dictadura de Pinochet.

